Енергосистема в плановому режимі відновлює нормальну роботу.

Ракетна атака російських військ 29 грудня не погіршила дефіцит потужності в енергосистемі України.

"Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру "Укренерго" наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог", - повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram.

Зазначається, що енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією.

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"Водночас внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень", - додали в енергокомпанії.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

Ракетна атака Росії 29 грудня - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, вранці 29 грудня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного і морського базування з літаків стратегічної авіації і кораблів. Також спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв, що внаслідок останньої ракетної атаки російських окупантів в Україні пошкоджено деякі об'єкти генерації та електромережі.

Кілька вибухів прогриміло в столиці. За даними Київської міської військової адміністрації, в місті працювала система протиповітряної оборони. У повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ракет, всі вони були знищені ППО.

Після ракетної атаки 40% споживачів столиці залишилися без світла.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов 29 грудня повідомляв, що сили протиповітряної оборони України під час тієї атаки знищили 54 ракети з більш ніж 69, випущених російськими окупантами по Україні.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, за минулу добу російські окупанти завдали по Україні 85 ракетних і 35 авіаційних ударів.