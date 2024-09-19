На думку експертів, через російські удари, українців очікує важка зима.

Взимку наша країна може стикнутись з відключеннями електроенергії, які будуть тривати до 18 годин на добу. Про це у своєму бюлетені повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

"‎Експерти повідомили ММПЛУ, що цей дефіцит може призвести до відключень електроенергії взимку від 4 до 18 годин на добу", – йдеться у бюлетені.

Масштаби відключень будуть залежати від кількох головних факторів. По-перше, від того, скільки потужностей українські спеціалісти зможуть відновити до початку зими. По-друге, від того, наскільки холодною вона буде.

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Нарешті, третім важливим фактором є те, наскільки руйнівними будуть нові російські удари по енергетичній інфраструктурі. Та навіть при умовно позитивному сценарії, українців все одно чекають труднощі.

"Українська електропередавальна компанія оголосила в червні, що на населення чекає важка зима з дефіцитом електроенергії понад 30% через нестачу від трьох до шести гігават електроенергії у години пік", – говориться у документі ММПЛУ.

В ООН додають, що практично 95% з трьох мільйонів мешканців Києва залежать від централізованого теплопостачання, яке забезпечують електричні насоси в багатоповерхових домах. Таким чином, мільйони людей ризикують залишитися без тепла в оселі.

Удари по енергосистемі України - останні новини

26 серпня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по енергетичній інфраструктурі України. Загалом Москва застосувала 127 ракет і 109 БПЛА типу Shahed-136. Експерти підрахували, що атака обійшлась росіянам орієнтовно в 1,2-1,3 мільярда доларів.

В результаті ударів були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, в Житомирській, Миколаївській, та Львівській областях. Як повідомлялось, внаслідок атаки росіян загинули сім українців, ще 47 отримали поранення.

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