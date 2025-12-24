Як Росії вдається нищити енергетику України: WSJ розкрило підступну мету і методи Кремля

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, за одну ніч по окремих енергооб’єктах завдавалося до 50 ударів дронами та ракетами.

Росія змінила стратегію атак на енергосистему України, зрозумівши, що не зможе занурити усю країну в темряву, повідомив у коментарі виданню Wall Street Journal заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Він пояснив, що окрім атак на підстанції, країна-агресорка почала атакувати енергетичні об’єкти обленерго у конкретних регіонах, особливо тих, що знаходяться поблизу лінії фронту, сподіваючись посіяти розбрат.

"Вони не можуть занурити в темряву всю країну… Тому вони намагаються створити нестабільність у місцевих районах", - пояснує Колісник.

Він додав, що іноді за одну ніч по окремих об'єктах завдавалося до 50 ударів дронами та ракетами.

Видання констатує, що через наслідки атак РФ у Києві відключення світла тривають понад 12 годин, тоді як ближче до лінії фронту такі відключення здаються розкішшю – їх вимикають ще жорсткіше. Журналісти додають, що в Одесі тисячі мешканців на початку грудня залишилися без світла на чотири дні.

Керівник Центру дослідження енергетики Олександр Харченко у розмові з журналістами WSJ пояснює, що РФ прагне відключити Одесу від енергосистеми. Задля досягнення цієї мети, за його словами, ворог атакує не лише підстанції високої напруги, як у минулі роки, а й розподільчі підстанції.

"Коли на цей регіон відбувається велика атака, наступні чотири-п'ять днів будуть дуже складними… Але на національному рівні вони не зможуть досягти успіху", - переконаний експерт.

Він додав, що в Україні налічується приблизно 3500 розподільних підстанцій, тому захистити їх усі майже неможливо. Харченко нагадав, що Україна втратила 2,5 гігавата потужності вугільних електростанцій.

"Ми втратили майже 2,5 гігавата потужності вугільних електростанцій, які неможливо швидко відновити… На це піде кілька місяців, - констатував експерт.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

23 грудня РФ здійснила дев’яту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему України. За словами президента України Володимира Зеленського, під час сьогоднішнього обстрілу РФ застосувала десятки ракет та понад 650 дронів.

Вже наступного дня Росія вчергове атакувала українську енергосистему, частково залишивши без електрики споживачів п’яти регіонів. За даними Міністерства енергетики України, на ранок були зафіксовані нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

Через наслідки ворожих атак 24 грудня у Харківській, Полтавській та Сумській областях запроваджено графіки аварійних відключень. Відповідно, графіки погодинних відключень не діють до окремого розпорядження "Укренерго".

