Загалом під ударом уже були щонайменше 13 областей.

Під час сьогоднішнього обстрілу України росіяни застосували понад 650 дронів та десятки ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Від ночі триває масований російський удар по Україні, передусім по нашій енергетиці, по цивільній інфраструктурі, буквально по всій інфраструктурі життя. Більш ніж 650 дронів уже було, і значна частина – це "шахеди". Понад три десятки ракет. Станом на зараз на більшій частині території України зберігається режим повітряних тривог", - зазначив він.

За його словами, залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків удару, але на жаль, є втрати. Зокрема, на Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина – російський дрон влучив у житловий будинок.

"Загалом під ударом уже були щонайменше 13 областей. Значну частину дронів і ракет вдалося збити. Детальна інформація від Повітряних сил буде пізніше – коли надійдуть усі звіти. Втім, були й влучання. Ремонтні бригади, енергетики вже працюють, щоб забезпечити нормальне життя людей, наших міст і громад", - підкреслив глава держави.

Зеленський наголосив, що цей російський удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети.

"Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати Росію до миру та гарантованої безпеки. Потрібно не забувати, що кожного дня – і в будні, і в свята – Україна захищає життя людей. ППО для України, фінансування на закупівлю зброї, постачання енергетичного обладнання – все це процеси, які не йдуть на вихідні", - зауважив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, Росія завдала комбінованого удару по території Україні із застосуванням ракет та ударних дронів. У низці областей оголошено про екстрені відключення світла.

За даними Рівненської ОВА, внаслідок атаки РФ пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. На Житомирщині постраждало шестеро людей внаслідок атаки РФ.

На Одещині є пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. В Хмельницькій області також є жертва.

У Києві уламки впали біля житлового будинку. Внаслідок російської атаки по Вишгородському та Обухівському районах Київщини загинула 1 людина, ще 3 постраждали, серед них дитина.

