Катар планує повернутися до нормального виробництва ЗПГ протягом кількох тижнів.

Порожні танкери, які перевозять зріджений природний газ, вишикувалися в чергу біля величезного експортного заводу Катару в Перській затоці. Один з найбільших світових експортерів прагне швидко збільшити виробництво після досягнення раннього прогресу в мирних переговорах між США та Іраном, передає Bloomberg.

Згідно з даними відстеження кораблів, щонайменше вісім порожніх суден зібралися біля заводу Рас-Лаффан після того, як більшість із них пройшли через Ормузьку протоку протягом минулого тижня. Ще один танкер у Перській затоці прямує до заводу, а два інші судна, пов'язані з Катаром, наближаються до східного входу до протоки, свідчать дані.

В Рас-Лаффані знаходиться найбільший у світі завод з виробництва ЗПГ, який належить компанії QatarEnergy. Виробництво на об’єкті було значною мірою зупинено після того, як іранські атаки пошкодили два виробничі потоки, а війна призвела до майже повного закриття Ормузької протоки.

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Збільшення експорту наразі залежить від безпечного проходу через протоку. 25 червня атака на вантажне судно поновила занепокоєння та призвела до того, що один танкер для перевезення ЗПГ розвернувся перед входом в Ормузьку протоку.

QatarEnergy, яка минулого року експортувала майже п'яту частину світових поставок ЗПГ, проводила випробування обладнання та необхідне технічне обслуговування, щоб підготуватися до швидкого збільшення виробництва. Кілька виробничих ліній працювали зі зниженою потужністю, щоб завод міг доставляти партії в сусідні країни, а також мати змогу збільшити постачання, коли це буде необхідно.

Катар планує повернутися до нормального виробництва ЗПГ протягом кількох тижнів з неушкоджених частин свого об'єкта, заявив прем'єр-міністр шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані в інтерв'ю Financial Times цього тижня.

Середнє значення обсягів експорту за останні 10 днів з Рас-Лаффана зросло більш ніж удвічі за останній місяць, але, як показують дані судноплавства, воно все ще приблизно на 80% нижче, ніж у попередньому році.

Відкриття Ормузької протоки – останні новини

Після примирення Ірану та США та відкриття протоки ціни на нафту впали до рівнів, які востаннє спостерігалися до початку війни на Близькому Сході.

На тлі поступового відкриття Ормузької протоки для судноплавства і різкого здешевшення експорт нафти з Росії досяг максимуму в 2026 році. В Москві розуміють, що надприбутки від нафти тануть на очах, і намагаються витиснути якомога більше чорного золота на продаж. Додатково переробка сирої нафти всередині країни суттєво обмежена пошкодженими внаслідок ударів українських дронів потужностями.

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