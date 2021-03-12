На думку експерта, угода несе хороший економічний ефект для всієї галузі та економіки України в цілому.

Висока оцінка міжнародним рейтинговим агентством Moody's недавньої угоди з придбання групою компаній "Метінвест" контрольного пакету акцій "Покровської вугільної групи" є потужним сигналом для міжнародних інвесторів, що в Україну, в тому числі в Донецьку область, можна вкладати гроші.

Таку думку в коментарі сайту "Обозреватель" висловив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи заяву Moody's про те, що угода дозволить групі досягти самозабезпечення коксівним вугіллям до 90-100% потреб з 46% в 2020 році.

На думку Каленкова, ця угода дає сигнал іноземним інвесторам, що в Україну можна вкладати гроші, попри триваючі бойові дії на Донбасі.

"Більш того, можна інвестувати в цей регіон. Те, що" Метінвест" оцінює вкладення в цю географію, в Донецьку область на підконтрольній Україні території, як безпечне, для багатьох інвесторів це хороший приклад того, що можна вкладати гроші в Україну, і зокрема в Донецький регіон", – зазначив він.

Більш того, упевнений Каленков, таке рішення "Метінвесту" несе хороший економічний ефект для всієї галузі та економіки України в цілому.

"Перш за все, це зменшення залежності від імпортного коксівного вугілля і зниження ризиків України в цьому напрямку, тому це великий позитив і для галузі, і для економіки. Але до того ж дуже важливо, що це позитивний сигнал для інвесторів. "Метінвест", крім того, що є найбільшою в Україні компанією, ще й глобальний гравець. Компанія поставляє продукцію на глобальному ринку і відстежується такими ж глобальними гравцями та інвесторами. Тому до цієї Угоди була така висока увага", - пояснив експерт.

Довідка УНІАН. До складу "Покровської вугільної групи" входять кілька підприємств, ключовими з яких є Шахтоуправління "Покровське" і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. Ці підприємства здійснюють видобуток рядового вугілля, його збагачення і подальшу реалізацію у вигляді вугільного концентрату. Зокрема, Шахтоуправління "Покровське" виробляє високоякісне вугілля марки К, яке використовується для виробництва металургійного коксу, а Свято-Варваринська збагачувальна фабрика є одним з найбільших збагачувальних підприємств в Україні з проектною потужністю збагачення близько 8 млн т рядового коксівного вугілля на рік.

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Автор: УНІАН