У комунальному підприємстві почали відновлювати і готувати теплове господарство столиці до наступного опалювального сезону.

Опалювальний сезон у Києві завершився, але забезпечення міста гарячою водою триватиме.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київтеплоенерго" в Facebook.

"Опалювальний сезон 2021/2022 у столиці завершено. Передчасно, як того вимагає воєнний стан і поточна ситуація з енергоносіями в Україні. Опалення вимкнули, але продовжуємо забезпечувати столицю гарячою водою", - йдеться в повідомленні.

Також у комунальному підприємстві почали відновлювати і готувати теплове господарство столиці до наступного опалювального сезону.

"З 200 котелень "Київтеплоенерго" 40 отримали різного ступеня пошкодження. Отримали пошкодження в результаті ракетних обстрілів і теплоелектроцентралі. Розбиті вибуховими хвилями вікна, дахи, обладнання. Завдяки злагодженим діям персоналу вдається оперативно відновлювати роботу і продовжувати генерувати тепло і електроенергію", - додали в прес-службі.

Завершення опалювального сезону в Києві:

28 березня 2022 року завершився опалювальний період для житлового фонду та об'єктів інфраструктури міста.