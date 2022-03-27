28 березня у столиці закінчується опалювальний сезон.

У Києві в понеділок, 28 березня, завершується опалювальний період для житлового фонду та об'єктів інфраструктури міста.

Як повідомляє Офіційний портал Києва, підписано відповідне розпорядження військової адміністрації столиці.

"Відключення опалення в закладах охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах будуть проводити за письмовими заявками їх керівників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що столиця живе в умовах воєнного стану, однак працює уся міська інфраструктура, киянам надаються комунальні послуги, цілодобово працюють аварійні бригади для усунення пошкоджень мереж.

Крім того, у столиці курсує 90 сміттєвозів, що забирають відходи з вулиць та дворів, зокрема, і габаритне сміття, яке утворюється внаслідок обстрілів. Понад 2,3 тисячі двірників продовжують прибирати вулиці та двори.

Як повідомляв УНІАН, вчора внаслідок обстрілів росіян частина Києва залишилася без світла. Згодом електропостачання відновили.

Погода в Києві на 28 березня

Згідно з прогнозом, в понеділок в українській столиці ще збережеться сильний вітер, однак вдень місто осяє сонце і стане значно тепліше, +12...+14˚C.

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