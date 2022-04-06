Окупанти свідомо знищують нафтопереробний комплекс України.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України відбувається цілеспрямоване знищення українського нафтопереробного комплексу.

Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами міністра, окупанти зараз цілеспрямовано знищують нафтопереробний комплекс.

"Російські окупанти зараз цілеспрямовано знищують нафтопереробний комплекс. Але ми диверсифікували поставки ще з перших днів бойових дій. Так що потребу в пальному ми забезпечимо. Ми знаємо, як це зробити, поставки будуть", - зазначив міністр.

Разом з тим він зазначив, що зараз відбувається зміна умов на ринку продажу нафтопродуктів.

"Вже були деякі зміни - скасовано акциз і знижено ПДВ. Якщо ще треба буде щось зробити, то швидко ухвалимо рішення", - зазначив міністр.

Дніпропетровська нафтобаза:

У ніч на 6 квітня 2022 року ворог обстріляв Дніпропетровську область з неба. Знищено нафтобазу.

Війна проти України: