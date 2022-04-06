На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України відбувається цілеспрямоване знищення українського нафтопереробного комплексу.
Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
За словами міністра, окупанти зараз цілеспрямовано знищують нафтопереробний комплекс.
"Російські окупанти зараз цілеспрямовано знищують нафтопереробний комплекс. Але ми диверсифікували поставки ще з перших днів бойових дій. Так що потребу в пальному ми забезпечимо. Ми знаємо, як це зробити, поставки будуть", - зазначив міністр.
Разом з тим він зазначив, що зараз відбувається зміна умов на ринку продажу нафтопродуктів.
"Вже були деякі зміни - скасовано акциз і знижено ПДВ. Якщо ще треба буде щось зробити, то швидко ухвалимо рішення", - зазначив міністр.
Дніпропетровська нафтобаза:
У ніч на 6 квітня 2022 року ворог обстріляв Дніпропетровську область з неба. Знищено нафтобазу.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Збиток інфраструктурі України від війни в країні станом на 1 квітня 2022 року KSE Institute оцінив в $68,2 млрд, або майже у 2 трлн грн.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати державного бюджету України через війну з Росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день.