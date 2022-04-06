Зараз порушено логістику й видобуток вугілля зменшився.

В результаті повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України відбувається знищення окупаційними військами вугільних копалень та газових родовищ.

Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами міністра, є шахти, які неможливо буде відновити.

"Є шахти, які ми вже не відновимо. Відбувається їх затоплення, і можливості повернути їх до роботи немає. Це шахта "Золота" в Луганській області, а також "Тошківська", яка знаходиться в цьому ж регіоні – вони потрапили під сильні обстріли, через які перервалося електрозабезпечення", - зазначив міністр.

Міністр також зазначив, що зараз порушена логістика і видобуток вугілля зменшився.

"Поки не працює шахта "Імені Сургая" - люди сидять в бомбосховищах, і у них немає можливості піднятися. Всі інші працюють. Але видобуток трохи зменшився через проблеми з логістикою. По газових родовищах - є пошкодження на Олишівському родовищі в Чернігівській області. Видобуток газу загалом впав десь на 15%, а вугілля на держшахтах-до 30%", – зазначив Галущенко.

Війна проти України: