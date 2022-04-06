Польська енергетична компанія Orlen Synthos Green Energy, заснована PKN Orlen і Synthos Green Energy, має намір інвестувати в проект, який передбачає імпорт електроенергії з України.
Як повідомляється на сайті компанії, реалізація проекту сприятиме задоволенню потреб польської промисловості в електроенергії та зменшить залежність Польщі від вуглеводневих джерел енергії.
У компанії відзначили, що інвестиції сприятимуть стабілізації та диверсифікації джерел поставок енергоносіїв до Польщі, посилять енергетичну безпеку країни, а також реально вплинуть на поліпшення економічної ситуації в Україні.
Orlen Synthos Green Energy проведе модернізацію енергетичної інфраструктури та ряд технічних заходів, необхідних для реалізації цього проекту.
Планується, що електроенергія до Польщі надходитиме з Хмельницької АЕС.
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