Росіяни весь день атакують критичну інфраструктуру у Харкові: що відомо

Йдеться про обʼєкти, які надають містянам тепло, а також постачають гарячу і холодну воду.

24 грудня російські окупаційні війська цілий день завдають ударів по обʼєктах критичної інфраструктури у Харкові.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Телеграм-каналі. За його словами, йдеться про обʼєкти, які надають містянам тепло, а також постачають гарячу і холодну воду.

Останні два удари окупантів по Слобідському та Шевченківському районах міста також були саме по таких обʼєктах.

Відео дня

"Мета зрозуміла – зруйнувати той енергоострів, який ми будували останні роки, та спробувати занурити наше місто, всіх нас у холод та темряву. Усі наші фахівці разом з енергетиками у цілодобовому режимі намагаються утримати критичну інфраструктуру у стані, коли вона продовжить постачати у домівки харківʼян тепло, воду та електроенергію", – додав Терехов.

У першій половині дня мер також інформував, що росіяни нанесли серію прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова.

"Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. На жаль, одна людина загинула. Є поранені", – писав він.

Удари РФ по Україні

На Святвечір, 24 грудня, російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру в низці областей України. Під ворожими ударами була, зокрема, Чернігівщина. Там пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у Чернігівському районі. Було знеструмлено абонентів у Чернігові та районі.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко розповів, що найгірша ситуація з електропостачанням через російські обстріли склалася в прифронтових регіонах, а також на півдні України. За його словами, погодинні графіки відключень – не найгірший сценарій для споживачів.

Вас також можуть зацікавити новини: