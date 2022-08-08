Зараз Запорізька атомна електростанція пов’язана з українською енергосистемою тільки однією лінією.

Знеструмлення Запорізької АЕС зробить зберігання ядерного палива в атомних реакторах та басейнах витримки дуже небезпечним.

Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час інформаційного телемарафону.

"Зараз Запорізька станція пов’язана з українською енергосистемою тільки однією лінією. Це небезпечно для такого ядерного об'єкта, бо у випадку пошкодження усіх ліній станція перейде у режим повного знеструмлення. Ця ситуація вже дуже небезпечна для збереження палива в атомних реакторах, басейнах витримки", - розповів він.

Також, за його словами, вчорашні прильоти поблизу розташування сховищ ядерного палива несуть велику загрозу. Якби окупанти влучили у контейнери з паливом, то ймовірність радіаційної аварії була б дуже велика.

"Врешті-решт безглузді дії (окупантів – УНІАН) можуть призвести до того, що ситуація вийде з під контролю і це буде Фукусіма чи Чорнобиль", - додав Котін.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв’язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Російські окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось, що є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є пожежна небезпека.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

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