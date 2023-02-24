Якщо спроба уникнути імпорту газу виявиться успішною - це буде першим подібним випадком в історії України.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну НАК "Нафтогаз" прагне у 2023 році уникнути імпорту газу завдяки внутрішньому видобутку.

Як повідомляє Bloomberg, про це заявив глава компанії Олексій Чернишов, зазначивши при цьому, що для виконання плану цього року "Нафтогазу" необхідно збільшити видобуток на 8%, а приватним компаніям на 16%.

Як йдеться в матеріалі, якщо спроба уникнути імпорту газу виявиться успішною - це буде першим подібним випадком в історії України.

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У "Нафтогазі" нагадали, що Міжнародний валютний фонд підрахував, що в 2023 році Україні доведеться купувати 5 млрд кубів газу, проте в в компанії відзначили, що це буде найгіршим сценарієм.

За словами Чернишова, з кінця жовтня компанія придбала близько половини з 2 млрд кубометрів палива, які планувала закупити.

Війна в Україні та ситуація з газом

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі.

20 грудня 2022 року в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну.

23 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.

Станом на 4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму.

3 лютого 2023 року "Газпром" змінив обсяг транзиту газу через Україну.

7 лютого 2023 року Україна розпочала імпорт газу через Молдову.

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