Таким чином, енергоблоки №5 і №6 побудують на ХАЕС за сучасною технологією Westinghouse.

Американська Westinghouse Electric Company і НАЕК "Енергоатом" підписали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС в Україні.

Про це повідомляється на сайті Westinghouse.

Зазначається, що такий крок сприятиме досягненню раніше підписаної угоди між Westinghouse та "Енергоатомом" щодо будівництва установок AP1000 на блоках №5 та №6 Хмельницької АЕС, початку процесу ліцензування та подальшого розвитку українських ініціатив, вироблення чистої енергії.

"Ми готові надати наші технології та обладнання для заводів AP1000 в Україні, і постійно надихаємося непохитною рішучістю і стійкістю наших стратегічних партнерів", - цитує прес-служба президента Westinghouse Energy Systems Девіда Дарема.

Також в компанії нагадали, що в червні 2022 року Westinghouse і "Енергоатом" розширили угоди з постачання всього ядерного палива для експлуатаційного парку НАЕК "Енергоатом" в Україні та будівництва дев'яти заводів AP1000 по всій країні.

Збільшення кількості атомних енергоблоків:

Раніше в Міністерстві енергетики повідомляли, що Україна збільшить кількість атомних енергоблоків, які будуватимуться за технологіями Westinghouse, з 5 до 9. Це реактори нового покоління з кращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.

11 березня, після вторгнення РФ на територію України, "Енергоатом" повністю відмовився від ядерного палива російського виробництва.