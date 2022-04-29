Загарбники поцілили по Шепетівському району.

Російські військові з повітря атакували Хмельницьку область. Обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Сьогодні ввечері під час "Повітряної тривоги" ворог знов атакував нашу державу. Ракети "руського міру" не забули і про Хмельницьку область. Відбувся ракетний удар в інфраструктурний об'єкт", - сказав він.

Голова ОВА зазначив, що окупанти поцілили по одній з територіальних громад Шепетівського району Хмельницької області, не розкриваючи деталі.

Наслідки влучення ліквідовуються. Пожежу, що виникла внаслідок обстрілу, вже ліквідували.

"Жертв нема!", - сповістив Гамалій.

Як писав УНІАН, 2 квітня місто Шепетівка на Хмельниччині опинилося під обстрілом.

25 квітня над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві крилаті ракети, випущені російськими військовими.

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