Уряд Японії вивчатиме можливості для розробки та будівництва нових реакторів, оскільки країна прагне уникнути нових навантажень на електромережі та обмежити залежність від імпорту енергії.
Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє The Japan Times.
"Ядерна енергетика і поновлювані джерела енергії виключно важливі, щоб продовжувати здійснювати "зелену трансформацію" економіки", – сказав він.
Глава уряду повідомив, що Японія з літа 2023-го знову запустить ще сім ядерних реакторів. Отже, кількість тих, які повернуться до роботи після аварії на АЕС "Фукусіма-1", зросте до 17 з 33-х.
Крім того, за інформацією японських ЗМІ, Токіо планує збільшити термін роботи реакторів з нинішнього максимуму до 60 років, щоб забезпечувати стабільну поставку енергії та зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу.
Також у 2030 році Японія планує досягти мети – виробництво атомної енергії має становити від 20 до 22% електроенергії країни.
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