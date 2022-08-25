Японія з літа 2023-го знову запустить ще сім ядерних реакторів.

Уряд Японії вивчатиме можливості для розробки та будівництва нових реакторів, оскільки країна прагне уникнути нових навантажень на електромережі та обмежити залежність від імпорту енергії.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє The Japan Times.

"Ядерна енергетика і поновлювані джерела енергії виключно важливі, щоб продовжувати здійснювати "зелену трансформацію" економіки", – сказав він.

Глава уряду повідомив, що Японія з літа 2023-го знову запустить ще сім ядерних реакторів. Отже, кількість тих, які повернуться до роботи після аварії на АЕС "Фукусіма-1", зросте до 17 з 33-х.

Крім того, за інформацією японських ЗМІ, Токіо планує збільшити термін роботи реакторів з нинішнього максимуму до 60 років, щоб забезпечувати стабільну поставку енергії та зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Також у 2030 році Японія планує досягти мети – виробництво атомної енергії має становити від 20 до 22% електроенергії країни.

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