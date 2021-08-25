Згідно з рішенням суду, видобувна компанія не може володіти трубопроводом, по якому доставляється її газ.

Вищий земельний суд Дюссельдорфа відмовив компанії Nord Stream AG у звільненні "Північного потоку-2" від вимог газової директиви ЄС.

Суд виніс рішення за скаргою акціонерного товариства "Північний потік-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Про це повідомило агентство Bloomberg.

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Як повідомляє агентство, мова йде про норми, які передбачають поділ діяльності з видобутку і транспортування газу.

Згідно з рішенням суду, видобувна компанія не може володіти трубопроводом, по якому доставляється її газ.

Отже, згідно з рішенням суду, компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від Газпрому, а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників.

Як повідомляє Reuters, поданий торік операторами підтримуваного "Газпромом" проекту (GAZP.MM) з транспортування газу з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Вони стверджували, що правила ЄС у відносини "Північного потоку-2" були дискримінаційними.

Правила ЄС вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і розподіляють газ на території Європейського Союзу, були розділені та провели процедуру анбандлінгу. Це сприятиме забезпеченню чесної конкуренції на ринку і запобігання того, щоб компанії могли перешкоджати доступу конкурентів до інфраструктури.

Глава держкомпанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook зазначив, що це рішення є довгоочікуваним і дуже важливим.

"Дуже довгоочікуване і важливе рішення німецького суду щодо вимог до оператора "Північного Потоку-2"... Це саме те, на чому наполягає українська сторона в переговорах по ПП2", - написав він.

Суть позовної заяви:

Оператор "Північного потоку-2" оскаржив рішення регулятора не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. Скарга була подана відносно пункту 28б закону про енергетичну економіку ФРН.

Серед основних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ і компаній, які його транспортують.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". У ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автори: Олена Коваленко, Ганна Бредіхіна