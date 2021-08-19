Завершення будівництва газопроводу російська компанія очікує в серпні, однак конкретної дати введення його в експлуатацію не називає.

Російська компанія "Газпром" заявила, що ще цього року газопроводом "Північний потік-2" може бути поставлено до Європи 5,6 мільярда кубометрів газу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Будівництво першої нитки "Північного потоку-2" завершилося 4 червня, завершення будівництва другої очікується в серпні, стверджує російський газовий монополіст. При цьому конкретної дати введення газопроводу в експлуатацію "Газпром" не називає.

Повідомляється, що газогоном "Північний потік" за 7 місяців 2021 року поставки російського газу до Європи становили 33,7 мільярда кубометрів. За весь минулий рік обсяг поставок "Північним потоком" становив понад 59 мільярдів кубометрів.

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"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Тетяна Герасименко