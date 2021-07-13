Україна може посилити свої позиції у збереженні транзиту природного газу через українську газотранспортну систему.

Європейський суд 15 липня може заборонити використання більш ніж на 50% газопроводів OPAL і EUGAL, які є наземними продовженнями газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" на території Німеччини, що може посилити позиції України у збереженні транзиту природного газу через українську газотранспортну систему.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова держкомпанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Читайте такожУкраїні потрібні гарантії у разі запуску "Північного потоку-2" - Зеленський

"З нетерпінням чекаємо 15 липня, коли планується оприлюднити рішення Європейського суду правосуддя, яке може вплинути на використання газопроводів OPAL і EUGAL - продовження обхідних газопроводів "Північний потік" 1 і 2 по території Німеччини. Позитивне рішення може відновити 50% обмеження, що не дозволить використовувати "Північний потік" на повну потужність", - написав він.

Німецький газопровід OPAL

Німецький газопровід OPAL, побудований у 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу "Північний потік-1", який постачає газ з Росії в країни ЄС. Загальна протяжність газопроводу становить 470 км, а потужність - 36,5 млрд кубометрів газу на рік.

Газопровід EUGAL

Газопровід EUGAL - це газопровід довжиною 480 км від Балтики до Німецько-чеського кордону. Газопровід інтегрований в газотранспортну мережу Німеччини та дозволяє транспортувати газ як з "Північного потоку-1", так і з "Північного потоку-2".

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже існуючим "Північним потоком-1". Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ігор Орел