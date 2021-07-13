Зеленський зазначив, що Україна отримує за транзит російського газу 2 млрд доларів на рік.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання на 10-15 років у разі добудови та введення в експлуатацію проекту російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив під час участі у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Гуманітарна політика " в Києві.

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"Є принципові речі, які ми повинні розуміти, для нас енергетична безпека – це не просто слова", - заявив він.

Зеленський зазначив, що Україна отримує за транзит російського газу 2 млрд доларів США на рік.

"Якщо ми говоримо про "зелений" курс України – куди ми йдемо. Це про що? Зменшення видобутку і користування газом, і також це зменшення теплової генерації. Де ми беремо на це всі гроші? 2 млрд (за транзит російського газу - УНІАН) - частину цих грошей ми витрачаємо і на інфраструктуру, і на нашу армію, і на зміну енергетичної інфраструктури України, якщо ми йдемо до "зеленого курсу", - заявив він.

"Скільки років нам треба, щоб отримати реальний результат з відновлюваної енергетики? Не знаю, думаю, 10-15 років. Тому наші люди повинні бути на 10 років забезпечені газом. Нашого українського газу недостатньо, треба збільшувати видобуток, але ми говоримо про сьогодення. 10-15 років ми повинні бути впевнені в тому, що у нас буде нормальне газопостачання. Нам потрібні ці гарантії", - підкреслив глава Української держави.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.

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Автор: Костянтин Гончаров