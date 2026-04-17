Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання другий раз за тиждень

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі повідомив, що окупована російськими загарбниками Запорізька атомна електростанція знову тимчасово втрачала усе зовнішнє живлення. Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ в мережі X.

Як відзначив Ґроссі, електропостачання вже вдруге було втрачено за менше, ніж тиждень. Усього це вже 14-й зафіксований такий випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Підключення відновлено приблизно через 40 хвилин. Причина втрати живлення наразі невідома", - повідомив Ґроссі.

Разом з тим, за його словами, команда МАГАТЕ перебуває на об’єкті, де займається встановленням фактів та відстежує ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, МАГАТЕ залучені до консультацій з Україною та РФ, щоб забезпечити можливість ремонту лінії електропередач, яка забезпечує зовнішнє живлення ЗАЕС. Минулого разу живлення на АЕС зникало 14 квітня.

Нещодавно старший ядерний спеціаліст "Грінпіс Україна" Шон Берні стверджував, що російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення в Україну мали намір захопити три українські атомні електростанції. Зробити це їм завадили українські військові.

Вас також можуть зацікавити новини: