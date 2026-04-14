Запорізька АЕС вже тринадцять разів пережила блекаут

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) зранку 14 квітня тринадцятий раз з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну залишилася без зовнішнього електропостачання, повідомила Міжнародна агенція з атомної енергетики (МАГАТЕ) в соцмережі X.

Зазначається, що зранку відключилася остання зовнішня лінія електропередач, яка живила ЗАЕС. Про причини відключення лінії у МАГАТЕ не повідомляють.

"Аварійні дизель-генератори станції негайно запрацювали, щоб забезпечити електроенергією необхідні функції безпеки", - наголошується у повідомленні.

Тим часом, МАГАТЕ продовжує консультації з Україною та Росією щодо встановлення місцевого перемир’я, щоб забезпечити можливість ремонту ще однієї лінії електропередач для відновлення зовнішнього живлення тимчасово окупованої росіянами АЕС.

"Втрата зовнішнього електропостачання вкотре підкреслює ризики для ядерної безпеки під час конфлікту", – прокоментував ситуацію на ЗАЕС генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Оновлено о 13:00. "Енергоатом" повідомив, що зовнішнє живлення Запорізької АЕС відновлено. За інформацією компанії, ЗАЕС перебувала у блекауті півтори години.

Зазначається, що станція отримує електроенергію через лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна‑1".

"Основна лінія – 750 кВ "Дніпровська" – залишається від'єднаною з 24 березня", - додали у компанії.

Запорізька АЕС тимчасово окупована РФ з 2022 року. У лютому аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що Москва близька до перезапуску ЗАЕС.

Втім, вже колишній очільник "Енергоатому" Петро Котін переконаний, що перезапуск Запорізької АЕС буде небезпечним для самої Росії.

Щодо майбутнього статусу ЗАЕС тривають перемовини. За словами президента Володимира Зеленського, США пропонують по 33% дивідендів Україні, РФ та США. Вашингтон, як пояснив президент України, виступає як головний менеджер цього спільного підприємства. Проте, за словами Зеленського, Київ пропонує, щоб 50% виробленої електроенергії належала Україні, а ще 50% – США.

