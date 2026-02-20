Запорізька АЕС працює від єдиної лінії електропередачі, що залишилася, - МАГАТЕ

За словами Гроссі, найбільша в Європі станція тепер працює тільки від зовнішньої лінії електропередачі "Дніпровська".

Запорізька атомна електростанція ( ЗАЕС), окупована росіянами, працює від єдиної зовнішньої лінії електропередачі, що залишилася після того, як понад тиждень тому вийшла з ладу резервна лінія.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що лінія електропередачі "Феросплавна-1" вийшла з ладу 10 лютого "імовірно в результаті військових дій".

За його словами, найбільша в Європі станція тепер працює тільки від зовнішньої лінії електропередачі "Дніпровська".

Як зазначає Reuters, ЗАЕС, захоплена росіянами, не виробляє електроенергію, але потребує її для охолодження ядерного матеріалу та запобігання розплавленню активної зони.

Гросс заявив, що спостерігачі МАГАТЕ, постійно прикомандировані до ЗАЕС, намагалися отримати інформацію про пошкодження, але росіяни не пустили їх до розподільного пристрою станції.

Ситуація навколо ЗАЕС

Контроль над ЗАЕС є ключовим моментом у переговорах між Україною і РФ щодо врегулювання війни. Київ запропонував передати управління АЕС Україні і США, але РФ проти.

29 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Росія не має можливості утримувати Запорізьку атомну електростанцію в належному стані.

