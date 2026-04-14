Якби не українські військові, Росія захопила б одразу три АЕС в Україні, - експерт

Українські захисники зупинили росіян за 32 км від Південноукраїнської АЕС.

Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення в Україну мали намір захопити три українські атомні електростанції. Зробити це їм завадили українські військові.

Старший ядерний спеціаліст "Грінпіс Україна" Шон Берні в інтерв’ю УНІАН заявив, що росіяни атакували й окупували Запорізьку АЕС, а у Чорнобилі "Росатом" вже перебував на початку березня 2022 року. Також однією з цілей загарбників було захоплення Південноукраїнської АЕС.

"15 березня, здається, вже було видно, як російські сили рухалися прямою лінією на Миколаїв. Їх зупинило місцеве ополчення, здається, українські морські піхотинці. На той момент вони були за 31 чи 32 кілометри від Південноукраїнської атомної електростанції. У російських сил була чітка мета", - сказав Берні.

За його словамиа, під час візиту до Южноукраїнська він мав зустрічі з місцевими родинами, з людьми, які воювали проти росіян.

"І коли по-справжньому усвідомлюєш це, просто неймовірно, що таке взагалі стало можливим. І огидно, по-справжньому обурливо, що в Європі досі ведуть бізнес із цими злочинцями", - вважає Берні.

14 квітня Запорізька АЕС тринадцятий раз від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну залишилася без зовнішнього електропостачання. Пізніше "Енергоатом" повідомив, що зовнішнє живлення ЗАЕС відновлено, станція перебувала у блекауті півтори години.

Як розповів старший ядерний спеціаліст "Грінпіс Україна" Шон Берні, пошкодження нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС після російського удару створили безпрецедентні виклики для рятувальників і інженерів, а повноцінне відновлення об’єкта під час війни виглядає майже нереальним.

