Ф'ючерси на нафту марки Brent і WTI впали до мінімального рівня з січня

Ціни на нафту станом на 26 вересня продовжують падати на світовому ринку. Це відбувається на тлі побоювань попиту на паливо через очікувану рецесію, викликану зростанням процентних ставок.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в листопаді впали на 0,63%, до 85,61 доларів. При цьому ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate з поставкою в листопаді впали на 0,61%, до 78,26 доларів. Відзначається, що це найнижчий рівень з січня.

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Центральні банки в багатьох країнах-споживачах нафти, в тому числі в США підвищили процентні ставки, щоб боротися зі зростаючою інфляцією, що в свою чергу викликало побоювання щодо можливого економічного спаду.

"На тлі посилення глобальної грошово - кредитної політики ключовими центральними банками для стримування підвищеної інфляції і чудового зростання долара США до максимуму більш ніж за 20 років викликали побоювання з приводу уповільнення економічного зростання і діють як основний зустрічний вітер для нафти цін", - розповів віце-президент з досліджень товарів в Religare Broking Сугандха Сачдева.

Очікується, що ціни на нафту WTI можуть вийти на нижню межу на рівні 75 доларів за барель, в той час як для Brent 80 доларів будуть подушкою безпеки.

Головний виконавчий директор енерготрейдера Vitol Рассел Харді заявив, що більше 1 мільйона барелів на добу нафти з США направлять до Європи для покриття дефіциту. Також про збільшення поставок нафти на європейський ринок повідомив глава колумбійської державної енергетичної компанії Ecopetrol.

Війна в Україні і ціни на нафту

31 травня президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з забороні на експорт російської нафти.

За словами президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни ЄС до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК + знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо.

5 вересня 2022 року в ОПЕК + погодилися на скорочення поставок нафти.

10 вересня з'явилася інформація про те, що США, країни "Великої сімки" і ЄС вводять заборону на транспортування російської сирої нафти по морському шляху. Заборона почне діяти з 5 грудня, а з 5 лютого 2023 року буде розширено.

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