У Держінспекції ядерного регулювання закликають МАГАТЕ посприяти у негайному виведенні російських військ з Енергодара.

Міжнародне агентство з атомної енергії закликали посприяти у негайному виведенні російських військ з Енергодара.

З відповідним зверненням виступив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання України - головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков у Facebook.

"Після захоплення Запорізької АЕС російські окупаційні війська – військові, а також представники державних російських компаній "Росатом" та "Росенергоатом" – постійно тероризують та безпосередньо загрожують життю співробітників та жителів окупованого міста Енергодар", – наголошується у дописі.

При цьому, ситуація загострюється постійними ракетними атаками території України з боку Росії, яка, "ігноруючи можливі ризики та катастрофічні наслідки, направляє їх на атомні електростанції".

Зазначається, що зафіксовано було випадки прольоту крилатих ракет, схожих на "Калібр", над Южноукраїнською АЕС (04/16/2022), Хмельницькою АЕС (04/25/2022) та Запорізькою АЕС (04/28/2022).

"Ці акти ядерного тероризму Росії відбуваються за відсутності чіткої позиції та ефективної відповіді МАГАТЕ на численні звернення України з цього питання, саме тому представники Росії переконані у своїй безкарності", – зазначив Коріков і висловив думку, що МАГАТЕ, представлене генеральним директором, "знаходиться під впливом російської пропаганди і не володіє достовірною інформацією".

"Ми закликаємо пана Гроссі допомогти Україні у виконанні наших вимог щодо негайного виведення російських військ, військової техніки та особового складу "Росатома" з території ЗАЕС та міста Енергодар, що стало б найкращою гарантією безпечної роботи Запорізької АЕС, а також вимагати припинити обстріли території України крилатими та оперативно-тактичними ракетами, оскільки такі обстріли потенційно можуть призвести до планетарної катастрофи, більшої за її наслідками, ніж аварії на Чорнобилі та Фукусімі разом узяті", – наголосив Коріков.

Раніше повідомлялося, що Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також окуповане місто-супутник АЕС Енергодар.

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