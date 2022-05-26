Окупант з позивним "Ловець" звітує, що знайшли українця за домашньою адресою, і той чинив опір.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову російських окупантів, які стріляли у працівника Запорізької АЕС Сергія Швеця в захопленому Енергодарі.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Співробітники карального загону рашистів спочатку з’ясовують особисті дані Швеця. Потім дають наказ знайти його на робочому місці. Коли з’ясовується, що він залишив станцію після закінчення зміни, відправляють групу до місця проживання",- зазначає розвідка.

Далі, за даними розвідки, зафіксовано дзвінок від окупанта з позивним "Ловець", який звітує, що знайшли українця за домашньою адресою.

"Адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір. Його "замочили". Він ще живий, але він не виживе. У нього декілька кульових поранень",- розказав окупант.

В своїх розмовах окупанти називають Швеця учасником АТО.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти увірвалися в будинок співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької атомної електростанції Сергія Швеця і розстріляли його. Чоловіка з численними кульовими пораненнями госпіталізували в міську лікарню Енергодара, де лікарі боролися за його життя.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що стан Швеця залишається важким: "Він отримав численні проникливі кульові поранення, практично несумісні з життям, втратив велику кількість крові".

Нагадаємо, Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. В Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

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