За словами глави держави, Україна не проти ділити електроенергію зі станції, але тільки зі США.

Вашингтон пропонує, аби Запорізька АЕС спільно експлуатувалася Україною, США та Росією, але Київ не хоче бачити Кремль у складі спільного підприємства з використання атомної станції. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"На сьогодні виглядає це так. США пропонують "33% на 33% на 33%". І американці – як головний менеджер цього спільного підприємства", - пояснив глава держави, додавши, що усі сторони, включно з Росією, в разі погодження пропозиції будуть отримувати дивіденди від діяльності такого спільного підприємства.

За словами Зеленського, країна-агресорка переконана, що Україна не має серйозних можливостей завадити РФ відновити роботу ЗАЕС.

Відео дня

"Вони будуть прив'язувати роботу цієї станції до гуманітарного аспекту, до того, що є от люди на тимчасово окупованих територіях, а у людей немає води, немає електрики. Вони говоритимуть, що давайте відновимо дамбу, давайте ми запустимо електрику. І тому партнери кажуть, що хочуть спільний механізм управління цим об’єктом, бо росіяни все одно вважають, що будуть цей обʼєкт експлуатувати", - додав глава держави.

Він дав зрозуміти, що не підтримує цю пропозицію.

"Зрозуміло, що для України це звучить дуже невдало і не зовсім реалістично. Як можна мати спільну комерцію з росіянами після усього?", - поцікавився Зеленський.

Натомість, Україна пропонує США спільно експлуатувати ЗАЕС.

"Наша компромісна пропозиція така: Запорізька електростанція експлуатується спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна. 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% – США самостійно визначає свій розподіл. Ми вважаємо, що це наша станція, наші люди там будуть працювати, і ми з американцями розуміємо, як побудувати спільне управління", - пояснив Зеленський.

При цьому президент України зауважив, що ЗАЕС не зможе нормально працювати без відновлення греблі Каховської ГЕС та й загалом на перезапуск станції потрібні чималі кошти.

"Відновлення станції - це недешевий проєкт. Треба відновити дамбу, тому що без дамби, яка була знищена росіянами, ЗАЕС все одно не може нормально працювати. Треба відновити саму станцію. І туди, і туди потрібні інвестиції. Треба демілітаризувати територію станції. Є місто Енергодар, яке зараз окуповане. Тобто багато питань, які треба вирішити, щоб станція могла працювати. Але якщо Америка зможе це вирішити, то такий актив може працювати 50 на 50 з Америкою", - додав Зеленський.

На запитання, яким чином буде формуватися менеджмент спільного підприємства з експлуатації ЗАЕС, український лідер зауважив, що це "може бути українська команда і американський топ-менеджмент". При цьому він знову дав зрозуміти, що категорично проти входження РФ до складу підприємства з експлуатації ЗАЕС.

Президент України вказав, що для відновлення роботи станції з Енергодара, де знаходиться ЗАЕС, також мають бути виведені російські війська.

Окупація Запорізької АЕС - останні новини

ЗАЕС з 2022 року перебуває під російською окупацією. Росія, за даними російських ЗМІ, працює над повноцінним відновленням роботи станції. 9 червня стало відомо, що окупанти начебто знайшли спосіб отримання води для повноцінної роботи Запорізької АЕС. Як пояснив очільник "Росатома" Олексій Лихачов з цією метою почала будівництво плавучої насосної станції.

Наприкінці травня стало відомо про будівництво ЛЕП для підлючення ЗАЕС до енергосистеми РФ. Втім гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі переконаний, що станція не зможе відновити роботу найближчим часом.

Вас також можуть зацікавити новини: