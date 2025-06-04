У МАГАТЕ немає доказів підготовки РФ до перепідключення ЗАЕС до своєї енергосистеми.

Тимчасово окупована Росією Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) не може бути перезапущена через брак води для охолодження і відсутність стабільного електропостачання, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі агенції Reuters.

Він пояснив, що для повноцінного відновлення роботи ЗАЕС, яка не виробляє електроенергію вже майже три роки, доведеться качати воду з Дніпра. Гросі додав, що Росія не приховувала, що прагне відновити роботу станції, однак зауважив, що це неможливо зробити найближчим часом.

Він також прокоментував звіт Greenpeace, у якому йшлося про те, що РФ прокладає лінії електропередачі на тимчасово окупованих територіях на південному сході України для підключення захопленої Запорізької АЕС до своєї енергетичної мережі.

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"Є деякі ділянки, де проводилися певні роботи, але ми не маємо конкретних доказів того, що це є частиною узгодженого, організованого плану підключення електростанції в тому чи іншому сенсі. Ми не перебуваємо в ситуації, коли електростанція може бути негайно запущена. Далеко не так, для цього знадобиться чимало часу", - заявив він.

Керівник МАГАТЕ додав, що навіть якщо буде знайдено можливість постачати з Дніпра необхідні обсяги води для охолодження реакторів ЗАЕС, для відновлення роботи станції "потрібно буде здійснити низку заходів".

Росія хоче перезапустити ЗАЕС - головні новини

Наприкінці травня МАГАТЕ заявило, що не бачить ознак під’єднання Запорізької АЕС до російської енергосистеми.

Про ймовірну підготовку ЗАЕС до підключення до енергомережі РФ заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він повідомив про будівництво ЛЕП для заживлення станції та припустив, що її підключать "найближчими днями".

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