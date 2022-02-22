В рамках програми має знизитися ПДВ на бензин і дизель.

Президент України Володимир Зеленський анонсував програму економічного патріотизму, у рамках якої будуть знижені деякі податки.

Про це він заявив у своєму зверненні до українців.

"Ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей", - сказав президент.

Мова йде про зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок.

"Це стимули для залучення коштів населення у банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель, що зменшить ціни на заправках. Наша мета - здобуття економічної незалежності, особливо в енергетиці", - сказав він.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців на тлі новин про повномасштабне вторгнення РФ.

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