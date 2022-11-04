Жителів Київщини просять поповнити запаси питної та технічної води.

У зв'язку з вимушеними відключеннями електроенергії у Київській області можливі перебої з водопостачанням.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, жителям Київської області необхідно підготуватися до можливих перебоїв з водою

Жителів Київщини просять поповнити запаси питної та технічної води. У разі відсутності води можна скористатися колонками.

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Ситуація з водопостачанням Київщини:

31 жовтня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України - випустили 50 ракет. Через обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в Київській області, в результаті чого 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання.

1 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що планових відключень водопостачання в Києві не буде.

Відключення світла:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Станом на 4 листопада російські окупанти серйозно пошкодили близько 40% ТЕС, ТЕЦ та ГЕС України.

В Україні ввели стабілізаційні відключення світла за графіками, щоб відновити пошкоджені енергооб'єкти.

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