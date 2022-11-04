Стабілізаційні відключення електроенергії в Києві поводитимуться згідно з оприлюдненими графіками.

У Києві скасували аварійні відключення електроенергії, при цьому стабілізаційні відключення будуть проводитися.

Як повідомляє YASNO, стабілізаційні відключення електроенергії в Києві поводитимуться згідно з оприлюдненими графіками.

"У Києві знизилося споживання електроенергії. Ми знову застосовуємо стабілізаційні відключення електроенергії за графіком", - зазначили в компанії.

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Відключення світла :

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

22 жовтня окупанти знову масово вдарили ракетами по території України. 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Станом на 4 листопада російські окупанти серйозно пошкодили близько 40% ТЕС, ТЕЦ та ГЕС України.

В Україні ввели стабілізаційні відключення світла за графіками, щоб відновити пошкоджені енергооб'єкти

У Київській області проводять екстрені відключення електрики, тому графіки стабілізаційних відключень не діють.

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