Кремль шукає альтернативні маршрути експорту пального і хоче створити газовий хаб з Туреччиною, що, на думку аналітиків, може стати пасткою для агресора.

Росія близька до угоди з Туреччиною про створення центру торгівлі природним газом, оскільки Кремль шукає альтернативні маршрути експорту пального.

Таку заяву зробив президент країни-агресора Володимир Путін на чорноморському курорті Сочі, відкриваючи зустріч з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Bloomberg.

"Сподіваюся, що найближчим часом ми завершимо наші переговори", - заявив Путін, зазначивши, що газовий хаб в Туреччині "зробить енергетичну ситуацію в регіоні більш стабільною та збалансованою".

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Раніше Путін заявляв про те, що проект буде мати форму електронного торгового майданчика, а не фізичного об'єкта для зберігання великих обсягів російського пального, проте не уточнював, чи буде така схема означати скорочення торгівлі газом.

Новий газовий хаб

У листопаді 2022 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом країни-агресора Володимиром Путіним обговорив пропозицію РФ створити хаб природного газу в Туреччині.

Як повідомляв Forbes, ідея зробити з Туреччини газовий хаб, може виявитися пасткою для Путіна. "Незрозуміло, чи зможе "Газпром" здійснити проект технічно... Політично такий проект можливий тільки за умови врегулювання з Україною, але тоді простіше і швидше буде розблокувати транзит через Польщу по газопроводу "Ямал-Європа", - зазначалося в матеріалі.

Як стверджував автор статті, проект розширення підконтрольного Росії і Туреччини Південного транзиту в Європу виглядає в гіршому випадку мертвонародженим, в кращому - малопотрібним, але так чи інакше обійдеться "Газпрому" в мільярди доларів.

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