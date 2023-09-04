Він неправильно переклав слова турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана під час його розмови з Путіним.

Перекладач РФ викривив слова Ердогана й вказав, що між РФ та Туреччиною "йде війна" в прямому ефірі російського телебачення.

Йдеться про трансляцію зустрічі між лідером Росії Володимиром Путіним і турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, яка сьогодні відбулася в Сочі.

"Між Росією і Туреччиною війна", - перевели на росТБ фразу Ердогана.

Незабаром перекладач поспішив виправити помилку на "між Україною та Росією", проте цей епізод вже розійшовся в соціальних мережах.

Ердоган анонсував важливе повідомлення для України

Нагадаємо, під час зустрічі з Путіним турецький лідер оголосив, що незабаром зробить важливу заява про "зернову угоду", від якої раніше відмовилася Росія.

Його слова процитували турецькі ЗМІ, вказуючи, що заяви варто чекати за підсумком переговорів з лідером РФ. Сам Ердоган назвав свій анонс вирішальним для слаборозвинених країн Африки.

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