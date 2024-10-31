Василевська-Смаглюк вважає це не дуже хорошою ідеєю.

На виплату 1000 гривень, яку ініціював президент Володимир Зеленський, виділять 30 мільярдів гривень. Ці гроші візьмуть з Пенсійного фонду.

Про це на брифінгу повідомила народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк. Вона додала, що не знає деталей, оскільки ніхто не радився з фракцією "Слуга народу" та комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, де вона є заступницею голови:

"За моєю інформацією і з того, що говорять у Міністерстві фінансів, гроші, а це орієнтовно 30 мільярдів гривень, візьмуть з Пенсійного фонду. Це не дуже хороша ідея і не треба вдаватися до таких дій".

За її словами, на наступний рік очікується недоотримання в бюджет ПДВ, тому виплатою цієї тисячі, ймовірно, хочуть вирівняти цю проблему, бо 20% з неї у вигляді податку спрямують на армію. Вона додала, що напряму кошти від закордонних партнерів не можуть піти на потреби Збройних сил України.

Другою позитивною стороною цієї ініціативи стане підтримка вітчизняного виробника та бізнесу, зокрема, на територіях, які постійно атакують російські загарбники. Водночас народна депутатка каже, що гроші можна було витратити на найбільш нужденну категорію населення.

"Але якби, наприклад. підняли зарплату лікарям, а не підняли вчителям, то було б обурення. Якби підняли виплати ВПО і не підняли пенсіонерам, то також було б обурення. Тому вирішили так зробити, щоб кожен використав як міг", - підкреслила вона.

Тисяча Зеленського

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що невдовзі кожен українець зможе отримати 1000 гривень. Ці гроші можна буде витратити на оплату "комуналки", квитків та українських товарів.

Одноразову виплату можна буде отримати через програму "єПідтримка". Оформити її треба впродовж грудня, січня і лютого.

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