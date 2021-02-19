Метінвест вирішив відмовитися від податкових канікул у зв'язку з пандемією, наданих бізнесу.

Група компаній Метінвест в 2020 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів 22,1 млрд грн податків і зборів, що на 5% вище позаторішнього рівня. При цьому при підрахунку враховувалися асоційовані компанії та спільні підприємства.

"Загальна криза і пандемія коронавірусу не завадили нам завершити рік з сильними операційними результатами і в той же час відмовитися від податкових канікул заради підтримки міст, де працюють наші підприємства. Коли бізнес може працювати ефективно навіть в найбільш непростих умовах, у виграші опиняються всі: і співробітники, і міста, і держава. Як один з найбільших платників податків України ми раді зробити черговий внесок у відновлення економіки і зростання добробуту українців", - заявив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Як повідомляють в компанії, найбільша виплата із загальної суми відрахувань групи - податок на прибуток.

Минулого року підприємства Метінвесту сплатили до скарбниці понад 5,2 млрд грн такого податку. Далі йде ЄСВ, виплати якого зросли на 18% порівняно з позаминулим роком – до 5,2 млрд грн.

Третім найбільшим податковим платежем виявився податок на доходи фізосіб. Метінвест в минулому році перерахував до бюджетів 4,7 млрд грн прибуткового податку, це на 17% більше показників 2019 року.

Як зазначили в компанії, Метінвест вирішив відмовитися від податкових канікул у зв'язку з пандемією, наданих бізнесу. Сума податків, які виплатили підприємства групи до місцевих бюджетів у пільговий період, перевищила 50 млн грн (податок на землю та податок на нерухомість). За ці кошти міста забезпечували лікарні всім необхідним, виплачували заробітну плату працівникам комунальних підприємств та проводили протиепідемічні заходи.

Зазначимо, криворізькі підприємства Метінвесту - Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК – в липні-вересні 2020 року перерахували в казну міста прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі. За цей період Метінвест додатково поповнив бюджети всіх рівнів на 113 млн грн, з яких Кривий Ріг отримав 78 млн грн

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Автор: УНІАН