Монета навіть не була в обігу, вона у відмінному стані.

В Україні продають 5-гривневу монету за 3 тисячі 200 гривень. Така ціна обумовлена незвичайним і рідкісним брака. Монета є "перевертнем".

Як зазначає продавець, який виставив 5 гривень на продаж на сайті Violity, монета у відмінному стані. Вона не перебувала в обігу, а тому зовсім не "затерлася" і не пошкоджена.

"Прибутковість" монети в тому, що вона бракована. Її викарбували в 2022 році, аверс і реверс перевернуті, тобто не збігаються. Продавець з Рівненської області не став відкривати торги, а встановив фіксовану ціну. За лотом вже спостерігають 11 осіб. Ймовірно, нумізмати чекають, щоб продавець відкрив аукціон.

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Рідкісні монети в Україні: які "копійки" можуть принести чимало грошей

Нумізмати цінують рідкісні українські монети, які часто знаходяться в обороті, але люди їх просто не помічають. Незвичайний брак, "помилки" при карбуванні і інші дефекти роблять монети унікальними, за них колекціонери готові віддавати чималі гроші. Наприклад, рідкісні 10 копійок в Україні можуть коштувати 10 тисяч гривень. Таку монету знаходили всього кілька разів, але вона може "загубитись" абсолютно в будь-якій скарбничці.

А ось 2 копійки раніше оцінили в 32 тисячі гривень. На думку власника, ця монета є "хуліганкою". Також на торги виставляли 1 копійку, яка була викарбувана в 1992 році. Її особливість - у кількох "вадах", за неї нумізмати пропонували понад 15 тисяч гривень.

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