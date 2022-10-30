Ставки активно ростуть, нумізмати готові віддати за таку монету ще більше грошей.

Рідкісні і дорогі монети в Україні можуть нерідко знаходиться в побуті. Цінні монетки можна не помітити серед дріб'язку в кишені, отримати з рештою або знайти в старій скарбничці. Так, на аукціоні з'явилася, здавалося б, проста монета номіналом в 2 копійки. Однак через її рідкісні особливості нумізмати вже оцінили її майже в 32 тисяч гривень.

Продавець розмістив свою монету на торги і описав її цінність. Вона зроблена з міді. На думку власника, ця монета є "хуліганкою":

"На рахунок 2 копійки 1992 року, ніяких офіційних документів або ескізів виготовлення і так далі не має. Швидше за все, самі штемпелі були виготовлені в ті часи не офіційно, певною групою людей для кращого укомплектування замовлень на набори 1992 року і для збагачення і продажу в роздріб".

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Нумізмати із захопленням поставилися до такої монетки. Вони активно піднімають ставки. Зараз за ці 2 копійки нумізмати готові віддати майже 32 тисячі гривень. Обговорюючи цю монету на форумі, колекціонери відзначають, що знайти такий скарб - велике везіння.

Рідкісні монети: які "копійки" можуть озолотити

Українцям варто уважніше перебирати дрібниця в гаманцях, адже серед звичайних "копійок" можуть виявитися по-справжньому цінні екземпляри. Наприклад, монету номіналом в 1 гривню продавали за 15 тисяч гривень, все через її рідкісний шлюб. А 50-копійчану монету з унікальним браком виставили на торги і її ціна зросла до 5 тисяч.

Раніше УНІАН також повідомляв, що в Україні 1 копійку продають за 15 тисяч гривень. Ця монета - одна з найрідкісніших в країні.

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