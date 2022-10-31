Такі 10 копійок знаходили всього кілька разів, але вони можуть "загубитися" абсолютно в будь-якій скарбничці.

Українцям варто перевірити свої гаманці і скарбнички - серед дріб'язку там може загубитися справжній "скарб". Монета номіналом в 10 копійок може коштувати від 10 тисяч гривень, якщо вона є рідкісним екземпляром.

Одна з таких монеток з'явилася на аукціон Violity.

Так, продавець з Харківської області розмістив цікавий лот - 10 копійок 1992 року, викарбувані з латуні. Ця монета відноситься до різновиду 3.31 ЖАг.

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Власник рідкісної монети зазначає, що він її не реставрував. Він також додав, що продає "рідкісний різновид 10 копійок у колекційному стані".

Монета такого різновиду відрізняється від інших деякими "вадами" - на аверсі нібито "злиплися" ягоди, а гурт гладкий, без насічки. Нумізмати цінують даний екземпляр. Такі монети дуже рідко можна знайти на аукціонах, а тому багато колекціонерів готові віддавати за них чималі гроші.

Аукціон триватиме ще три дні, тому ціна монети може лише збільшитися, адже ставки будуть тільки зростати.

Монети в Україні: які "копійки" цінують нумізмати

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні продали монету за майже 3 тисячі доларів. Нумізмати оцінили рідкісний лот, монета була викарбувана нібито "нелегально".

Також нещодавно стало відомо, за монету номіналом в 2 копійки можна отримати навіть 6 тисяч гривень. А ось 1 гривня з незвичайним браком може принести своєму власникові 15 тисяч, важливо лише помітити унікальний дефект і запропонувати таку монетку нумізматам.

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