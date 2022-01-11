У січні 2018 року сервіс став найбільшим у світі за обсягами торгів.

Найбільша криптовалютна біржа Binance оголосила про призначення генерального менеджера в Україні.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на прес-службу компанії.

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Генеральним менеджером в Україні став Кирило Хомяков. На позиції генерального менеджера він відповідатиме за зміцнення позицій на локальному ринку, реалізацію глобальної маркетингової стратегії та взаємодію з органами державної влади та громадськими організаціями в Україні.

До призначення генеральним менеджером в Binance Хомяков займав провідні позиції в Intesa San Paolo, BNP Paribas, "Піреус-Банку", а також Меллон Україна.

Binance:

Binance - сервіс обміну криптовалют. Створений у 2017 році. У січні 2018 року сервіс став найбільшим у світі за обсягами торгів.

Компанія заснована в КНР, але згодом вона перенесла свої сервери та штаб-квартиру в Японію після заборони Урядом КНР торгівлі криптовалютами у вересні 2017 року.

До березня 2018 компанія створила офіси на Тайвані.

У березні 2018 року після введення більш жорстких норм в Японії та Китаї Binance заявили про наміри відкрити офіс на Мальті.

У квітні 2018 року Binance підписали меморандум про взаєморозуміння з урядом Бермудських островів.

Через кілька місяців аналогічний меморандум був підписаний з Мальтовою фондовою біржею для розробки платформи електронної торгівлі.

У 2019 році компанія оголосила про створення Binance Jersey, незалежної від своєї материнської Binance.com з метою розширити свій європейський вплив. Технічна база нового сервісу розташована в Джерсі та пропонує пару "Фіат-криптовалюта", включаючи євро і Британський фунт.

У січні 2019 року Binance оголосили, що співпрацює з платіжним сервісом Ізраїлю Simplex, що дозволяє придбання криптовалюта дебетовими та кредитними картами, включаючи Visa і Mastercard.

7 травня 2019 в Binance виявили, що стали жертвою "масштабного порушення безпеки", в ході якого хакери вкрали 7000 біткоїнів на суму близько 40 мільйонів доларів США. Сайт зобов'язався відшкодувати клієнтам втрати через захищений фонд активів.

21 лютого 2020 року Мальтійський орган фінансових послуг опублікував публічну заяву щодо Binance. Binance також придбали найбільший в Індії сервіс обміну криптовалют WazirX.

Біткоїн в Україні:

6 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою закон про біткоїн, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. У першому читанні документ ухвалили 2 грудня, а в другому - 8 вересня 2021 року 276 голосами.

Документ легалізував використання віртуальних активів в Україні та вводив регулювання його різними держорганами.

При цьому, станом на вересень 2021 року, в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

За результатами першого півріччя 2021 року Україна увійшла в ТОП-5 країн світу за обсягом транзакцій з криптовалютами.

Крім того, Україна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на криптовалютах (зокрема, на біткоїнах) за підсумками 2020 року.

Як змінювався курс біткоїна: