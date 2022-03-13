Йдеться про фізосіб та юросіб, які пов'язані з Росією та Білоруссю.

Центральний банк Багамських островів спільно з іншими членами групи органів регулювання фінансових послуг Багамських островів видав директиви, що забороняють ділову діяльність зі сторонами, що перебувають під санкціями, введеними через військове вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться в повідомленні ЦБ. Йдеться про фізосіб та юросіб, пов'язаних з Росією та Білоруссю.

Організаціям, які мають ліцензію або дозвіл на діяльність на Багамах або в межах Багамських островів, наказано не брати участь в операціях з фізособами, юрособами або підприємствами, пов'язаними з Росією і Білоруссю.

Йдеться про санкції, введені США, Канадою, Великобританією та ЄС.

Війна проти України: