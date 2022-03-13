Йдеться про санкції, введені США, Канадою, Великобританією та ЄС / фото REUTERS
Центральний банк Багамських островів спільно з іншими членами групи органів регулювання фінансових послуг Багамських островів видав директиви, що забороняють ділову діяльність зі сторонами, що перебувають під санкціями, введеними через військове вторгнення Росії в Україну.
Про це йдеться в повідомленні ЦБ. Йдеться про фізосіб та юросіб, пов'язаних з Росією та Білоруссю.
Організаціям, які мають ліцензію або дозвіл на діяльність на Багамах або в межах Багамських островів, наказано не брати участь в операціях з фізособами, юрособами або підприємствами, пов'язаними з Росією і Білоруссю.
Йдеться про санкції, введені США, Канадою, Великобританією та ЄС.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.
- 13 березня, в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст був поранений.