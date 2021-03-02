Почалося все з того, що туристка з Британії помітила в піску велику залізну кулю з написами на кирилиці.

На одному з пляжів на Багамах знайшли, найімовірніше, частину космічної ракети виробництва вітчизняного "Південмашу".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Почалося все з того, що туристка з Британії помітила в піску велику залізну кулю з написами на кирилиці. Виявилося, що це - технічні характеристики. Зокрема, вага об'єкта - 41 кілограм.

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Пізніше британські фахівці підтвердили, що знахідка - це титановий бак із рідким киснем, який використовують для запуску космічних ракет. Нещодавно в цьому регіоні справді був такий старт - американська ракета-носій «Антарес» вигнала на орбіту вантажний корабель. Перший ступінь цих апаратів роблять саме на українському «Південмаші».

Українські фахівці припускають, що знахідка - справді вітчизняного походження. Однак радять все-таки дочекатися результатів експертизи, і запевняють, що ця ситуація цілком нормальна.

Ракета-носій "Антарес"

20 лютого українсько-американська ракета-носій "Антарес" вивела на орбіту автоматичний транспортний корабель Cygnus з вантажем для Міжнародної космічної станції.

Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого близько 3700 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції

Ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. Основна конструкція першого ступеня була розроблена ДП "КБ "Південне" і виготовлена ДП "ПО ЮМЗ" в кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "Рапід" (Чернігів) та ін.На замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

Підготовка PH "Антарес", її випробування і пуск проведені за участю фахівців ДП "КБ "Південне", ДП "ВО ЮМЗ" і НВО "Хартрон-АРКОС". Згідно з контрактом, в конструкторському бюро "Південне" в режимі реального часу здійснювалася підтримка пуску, прийому та обробки телеметричної інформації.

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Автор: УНІАН