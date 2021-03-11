11% підприємців сподіваються на gtdyt поліпшення бізнес-клімату в Україні цього року.

Близько 44% підприємців очікують погіршення бізнес-клімату в Україні в 2021 році, а 11% сподіваються на деякі поліпшення.

Про це йдеться в опитування, серед понад 70 компаній-членів Торгово-промислової палати України.

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"44% респондентів очікують погіршення бізнес-клімату в 2021 році, 38,9% – оцінюють його нейтрально і лише 4,2% очікують значного погіршення, проте 11% сподіваються на певне поліпшення. В цілому оцінка бізнес-клімату на 2021 рік нейтрально-песимістична", – йдеться в опитуванні.

Відзначається, що 25% респондентів очікують пожвавлення бізнес-діяльності у 2021 році, близько 35% налаштовані нейтрально, ще 37,5% очікують певного спаду, а 2,8% – істотного спаду.

В цілому, за даними ТПП, прогнози респондентів щодо бізнес-діяльності у 2021 році - різноспрямовані та в основному обережно нейтральні.

Серед проблем, що заважають розвитку в Україні малого та середнього бізнесу (МСБ), підприємці найчастіше називають: слабкий захист прав власності з боку органів державної влади, високий рівень корупції в органах влади, види та ставки податків для МСБ, високі нарахування до фонду оплати праці для МСБ, недостатній доступ МСБ до кредитних ресурсів і так далі.

Що цьому передувало

3 лютого 2020 року Уряд України оголосив старт програми "Доступні кредити 5-7-9%". Пізніше Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів в рамках програми, пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальній сумі кредиту.

З 2021 року програмою «5-7-9%» може користуватися і середній бізнес.

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Автор: Ганна Нагорна