Шмигаль повідомив, що сьогодні починається виплата матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті посилення карантинних заходів з 8 січня.

Більшість підприємців отримають фінансову підтримку у зв'язку з локдауном, запланованим на 8-24 січня 2021, ще до кінця 2020-го.

Як повідомили в прес-службі про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Читайте такожЯк отримати 8 тисяч гривень державної допомоги: інструкція

Майже 300 тисяч заявок на отримання допомоги у зв'язку з майбутнім посиленням карантинних заходів будуть задоволені до кінця тижня. Це понад 90% всіх заявок, що надійшли за минулий тиждень через додаток»Дія".

"Початок року - це завжди вихідні у зв'язку зі святами. Ми всі знаємо, що державні установи працюють досить повільно. У нас 710 тисяч ФОП і суб'єктів господарювання, які мають отримати виплати. І здійснити це потрібно до 8 січня. Це один з пріоритетів для Уряду", - підкреслив Зеленський

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що до 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу.

Глава уряду повідомив, що відсьогодні починається виплата матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті посилення карантинних заходів з 8 січня.

"До Пенсійного фонду вже передали кошти для 280 тисяч заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям", - сказав він.

Віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що щодня надходить по 40-50 тисяч заявок від фізичних осіб - підприємців та суб'єктів господарювання.

Уряд сподівається, що більшість підприємців отримають фінансову підтримку у зв'язку з майбутнім локдауном, запланованим на 8-24 січня 2021 року, ще до кінця 2020-го.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що виплати максимально здійснюватимуть до Нового року.

Хронологія подій

З 14 грудня портал "Дія" і однойменний мобільний додаток почали приймати заявки на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок введення карантину, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що прийом заявок на отримання 8 тис.грн одноразової допомоги від держави продовжено до 31 грудня 2020 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров