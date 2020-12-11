Подати заявку на отримання державної допомоги на час локдауну можна буде до 21 грудня.

Від понеділка, 14 грудня, для фізосіб-підприємців почне працювати сервіс у додатку "Дія" для отримання одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень. Подати заявку на отримання фіндопомоги можна буде до 21 грудня.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Качки.

"Зараз ці два тижні будуть максимально сконцентровані на те, щоб ці мільярди гривень роздали людям, які їх потребують. Охоплені цією програмою будуть люди які легально працювали, які платили ЄСВ. Це люди, які достатньо прозорі для держави... Реалізовувати й контролювати цю програму буде Пенсійний фонд України", - сказав Качка.

Водночас лідерка партії "Голос" Кіра Рудик побоюється, що людям не встигнуть роздати 12 мільярдів грн за шість днів.

"За шість днів потрібно буде роздати. До 21 грудня будуть збирати заявки, а потім шість днів будуть роздавати гроші", - сказала вона і додала, що сумнівається, чи встигнуть близько мільйона людей зареєструватися.

Заступник очільника Мінекономіки також додав, що держдопомога розрахована на близько 1 мільйона 700 тисяч людей. Загальна сума виділених коштів становить 12 мільярдів грн. Він також додав, що програма охоплює працівників, які працюють із зарплатою до 30 тисяч гривень.

Як отримати держдопомогу

мати відкритий банківський рахунок в банку за стандартом IBAN;

підключитися до Порталу Дія;

Подати через Портал Дія заяву до 21 грудня 2020 року включно.

По 8 тисяч гривень одноразової державної допомоги отримають ті ФОПи, які справно платили податки, ЄСВ, а основний вид діяльності (КВЕД) підпадає під список заборон і обмежень в період карантину, через що вони й втратили повністю чи частково прибуток. Також виплати передбачені найнятим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок запровадження карантинних обмежень.

Це передбачено законом "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1071-ІХ.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо

вони зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності цим законом;

у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці;

їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.

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Автор: УНІАН