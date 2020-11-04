У день президентських виборів в США курс найголовнішої криптовалюти - біткоїна - ненадовго піднявся вище $14 000.
Про це свідчать дані сайту CoinDesk, що відстежує вартість криптовалют на різних біржах.
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О 1:19 за Києвом 4 листопада курс підскочив до пікового значення в $14 060,67. Це вже вдруге за останні п'ять днів біткоїн підкорює рубіж в $14 000 — 31 жовтня курс теж ненадовго перевищив це значення.
До цього біткоїн не підіймався вище $14 000 з середини січня 2018 року. Останні кілька годин криптовалюта залишається стабільною, торгуючись в коридорі $13 700 - $13 900. Безпосередньо зараз — на момент написання цієї замітки - (08:54 за Києвом) курс становить $13 829,71.
Примітно, що новий стрибок збігся з президентськими виборами в США. Минулого разу ситуація була такою ж: в листопаді 2016-го курс біткоїн пішов вгору і з $700 криптовалюта в результаті подорожчала до $20 тис.до середини грудня 2017-го, після чого стався різкий обвал. Само собою, далеко не факт, що цього разу ситуація повториться.
Одним з драйверів нинішнього зростання біткоїна є недавнє рішення PayPal-власник міжнародної платіжної системи дозволив користувачам в США продавати та купувати криптовалюту.
Сукупна капіталізація всіх існуючих криптовалют на момент написання цих рядків перевищує $422 млрд, з цієї суми більш ніж половина ($256,14 млрд) припадає на біткоїн.
Хронологія подій
- У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 000 вперше з жовтня 2019-го.
- Ціна кріптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
- 11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїн (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію кріптовалюти та стримувати її інфляцію.
- Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
- Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав втричі.
- Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12 291 долар за монету.
- 22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.
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