Курс підскочив до пікового значення.

У день президентських виборів в США курс найголовнішої криптовалюти - біткоїна - ненадовго піднявся вище $14 000.

Про це свідчать дані сайту CoinDesk, що відстежує вартість криптовалют на різних біржах.

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О 1:19 за Києвом 4 листопада курс підскочив до пікового значення в $14 060,67. Це вже вдруге за останні п'ять днів біткоїн підкорює рубіж в $14 000 — 31 жовтня курс теж ненадовго перевищив це значення.

До цього біткоїн не підіймався вище $14 000 з середини січня 2018 року. Останні кілька годин криптовалюта залишається стабільною, торгуючись в коридорі $13 700 - $13 900. Безпосередньо зараз — на момент написання цієї замітки - (08:54 за Києвом) курс становить $13 829,71.

Примітно, що новий стрибок збігся з президентськими виборами в США. Минулого разу ситуація була такою ж: в листопаді 2016-го курс біткоїн пішов вгору і з $700 криптовалюта в результаті подорожчала до $20 тис.до середини грудня 2017-го, після чого стався різкий обвал. Само собою, далеко не факт, що цього разу ситуація повториться.

Одним з драйверів нинішнього зростання біткоїна є недавнє рішення PayPal-власник міжнародної платіжної системи дозволив користувачам в США продавати та купувати криптовалюту.

Сукупна капіталізація всіх існуючих криптовалют на момент написання цих рядків перевищує $422 млрд, з цієї суми більш ніж половина ($256,14 млрд) припадає на біткоїн.

Хронологія подій

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 000 вперше з жовтня 2019-го.

Ціна кріптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїн (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію кріптовалюти та стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав втричі.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12 291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

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Автор: УНІАН