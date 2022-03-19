Компанія роками обходила санкції ЄС.

Німецька компанія Bosch, яка, за даними ЗМІ, роками обходила санкції і постачала деталі для військової техніки РФ, зупиняє виробництво на своїх російських заводах.

Про це повідомляє BBC.

Німецький гігант визнав, що через проблеми постачання й доставок, можливо, доведеться піти з Росії.

Але, як зауважує BBC, цей відхід відбувається на тлі заяв України про те, що "один з основних компонентів" для російських машин піхоти постачається саме Bosch.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Bosch постачає ці компоненти російським військовим "роками".

Наразі у Німеччині триває розслідування, щоби з’ясувати чи, таким чином, Bosch порушував санкції ЄС проти Москви.

Компанія каже, що розпочала власне розслідування, і сприймає звинувачення "дуже серйозно".

Вже понад 300 компаній пішли з російського ринку унаслідок запроваджених проти РФ санкцій через війну в Україні.

Через проблеми з ключовими поставками деякі російські заводи вже оголосили про вимушені "канікули" у виробництві продукції.

Аналітики прогнозують економіці Росії дефолт у квітні.

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