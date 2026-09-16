Уряд хоче підвищити податки у 2027 році: що зміниться для українців

У проєкті бюджету на 2027 рік досі не покрито понад 30 млрд доларів, зазначила нардепка.

Український уряд заклав у державний бюджет на 2027 рік доходи від підвищення ряду податків для українців, проте їхнє подальше запровадження досі лишається дискусійним, зазначила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа на своїй Facebook-сторінці.

Зокрема, за її словами, можливе підвищення ставки ПДВ до 21% (з поточних 20%) та акцизів на пальне. Водночас, хоч відповідні доходи вже прописані у проєкті документу, Підласа називає такі зміни малоймовірними.

"Понад 131 млрд грн із запланованих доходів з'являться, лише якщо парламент ухвалить зміни в Податковий кодекс: наприклад, збільшить ПДВ на 1 в.п. і акцизи на пальне на 4 в.п. Я особисто оцінюю такі зміни, як малоймовірні", - пише вона.

Відео дня

Крім того, у бюджет закладено 52,5 млрд грн доходів, які з’являться у разі продовження 50% податку на прибуток банків та набуття чинності закону про оподаткування цифрових платформ (так званого закону про OLX), який досі не був підписаний президентом.

Також бюджет передбачає скасування ПДВ-пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Ухвалення цього документу дозволить державі отримати 12 млрд грн та розблокує міжнародну фінансову допомогу, зазначає нардепка.

"Потреба для проведення обов’язкових видатків (ті, що переважно обліковуються за загальним фондом) - 52,6 млрд доларів. Партнери підтвердили 20 млрд. 32,6 млрд доларів ще не покриті. Це більше, ніж соцзахист, освіта і медицина разом взяті", - додає вона.

Що зміниться в бюджеті, порівняно з 2026 роком

Як пише Підласа, однією з новацій проєкту держбюджету-2027 стало часткове відновлення Дорожного фонду – у розмірі 52,8 млрд грн.

"34,2 млрд на дороги загального користування, 10,1 млрд - на погашення боргів, ще 8,5 млрд громадам на дороги загального користування місцевого значення та на місцеві дороги й вулиці", - уточнює нардепка.

Фінансування програм на кшталт "Національного кешбеку" буде прининено: залишки Фонду на випадок безробіття обсягом 5 млрд грн, які раніше використовувалися для фінансування цих програм, будуть спрямовані лише на виплату пенсій.

Також передбачені зміни у фінансуванні зброї та техніки для війська.

"На зброю і техніку для ЗСУ підуть кошти, стягнуті у справах БЕБ, НАБУ і ДБР, від активів АРМА, штрафів Держаудитслужби й АМКУ, а також плата за дозволи на експорт зброї", - додає Підласа.

Представлення державного бюджету на 2027 рік очікується в Раді 16 вересня. Після цього народні депутати подаватимуть поправки до 1 жовтня, після чого бюджетний комітет парламенту готуватиме проект до розгляду в першому читанні.

"Перше читання очікується в парламенті наприкінці жовтня", - підсумувала нардепка.

Проєкт бюджету України на 2027 рік - останні новини

15 вересня уряд схвалив проєкт закону про Державний бюджет на 2027 рік. Згідно з документом, доходи передбачаються на рівні 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше, порівняно з 2026 роком. Видатки ж заплановані в обсязі 7 трлн 272 млрд гривень, що на 864,9 млрд гривень, або 13,5% більше рівня 2026 року. Потреба у міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 млрд доларів.

Згідно з проєктом держбюджету, уряд передбачає підвищення у 2027 році мінімальної зарплати до 9 546 гривень, що на 10,4% більше ніж у 2026 році. А також прожиткового мінімуму на одну особу - до 3 559 гривень на місяць, що передбачає зростання на 10,9%.

Вас також можуть зацікавити новини: