Ліквідація Державної фіскальної служби запланована на жовтень 2021 року.

Кабінет Міністрів України очікує запуску Бюро економічної безпеки (БЕБ) у вересні 2021 року, а ліквідацію Державної фіскальної служби (ДФС) планує в жовтні цього року.

Читайте такожРада прийняла закон про ліквідацію податкової міліції: всі подробиціПро це повідомляється в проекті плану пріоритетних дій, який прийняв Кабмін на засіданні в середу, 24 березня.

У документі наголошується, що щодо податкової політики планується розробка законопроекту з поправками до Податкового кодексу України щодо реформи місцевих податків.

Міністерство фінансів має подати зазначений проект закону на розгляд Кабміну у квітні 2021 року.

Що цьому передувало

28 січня 2021 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про створення Бюро економічної безпеки, яке здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави.

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Автор: Богдан Слуцький